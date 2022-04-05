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Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesi ile baldızını öldüren Fırat A.'nın ağır yaraladığı Ali Tayyip Demirbağ'ın (10) duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi, Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi Zerif Doğan'ın (80) evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a (60) ateş etti. Seken 3 kurşun evdeki diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'a isabet etti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan ve dün gece saatlerinde kalbi duran Demirbağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada Kaçan Fırat A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü, Zerif ile Gülay Doğan'ın ise bugün toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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