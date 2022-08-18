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Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devletin tahsis ettiği arazide tarımsal üretim yapan kadınlar gelire kavuştu.
18 Ağustos 2022 Perşembe 10:43
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