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Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devletin tahsis ettiği arazide tarımsal üretim yapan kadınlar gelire kavuştu.
19 Ağustos 2022 Cuma 13:34
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.