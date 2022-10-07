  • BIST 3.567,79
  • Altın 1023.471
  • Dolar 18.5803
  • Euro 18.2271
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Ormanpınar Köyü Muhtarı Cuma Gürevin, bitkin halde bulunan sincap yavrusuna özenle bakıyor.
Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

Muhtar Gürevin, yaklaşık bir ay önce köyden bir arkadaşının bitkin halde bulduğu ve yabani hayvanlara yem olmaması için kendisine teslim ettiği sincap yavrusunu bakıma muhtaç olduğu için sahiplenmeye karar verdi.

Gürevin, çok sevdiği sincabı enjektörle süt vererek besliyor.

Muhtar Cuma Gürevin, "Poyraz" ismini verdiği sincabı biraz büyüdükten sonra doğaya bırakacak.

Minik hayvanı korunmaya muhtaç olduğu için gördüğü ilk anda sahiplenmeye karar verdiğini belirten Gürevin, başka hayvanlara yem olmaması için sincaba evde baktığını söyledi.

Kısa sürede köyün maskotu haline gelen sincabı, zaman zaman köydeki çocukların görmeye geldiğini ifade eden Gürevin, doğadaki tüm hayvanların varlıklarıyla insanların hayatına güzellik ve renk kattığını dile getirdi.

Gürevin, "Doğadaki tüm hayvanlara sahip çıkalım lütfen. Çok şirin bir sincap yavrusu." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaman'da köpek vahşeti; köylü kadını parçaladı05 Ekim 2022 Çarşamba 23:21
  • Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor05 Ekim 2022 Çarşamba 15:24
  • Bal üreticisi genç devlet desteğiyle kovan sayısını 10 kat artırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 14:39
  • Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor05 Ekim 2022 Çarşamba 14:28
  • İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı05 Ekim 2022 Çarşamba 12:58
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de05 Ekim 2022 Çarşamba 09:22
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak05 Ekim 2022 Çarşamba 09:12
  • Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı04 Ekim 2022 Salı 23:51
  • Genç hayvansever yaşadığı mahalledeki kedilere 'Umut' oldu04 Ekim 2022 Salı 12:48
  • İlksen Tüzün kimdir, Serkan Tüzün kimdir? Alperen Ocakları Başkanlığı görevinden neden alınmıştı?04 Ekim 2022 Salı 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti