Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtına sırasında elektrik akımına kapılıp öldü.
Leyleğin 3 yavrusu ise beslenemediği için bitkin düştü. DKMP 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Elektrik dağıtım şirketi ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarılan leylekler, şube müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 3 leylek, doğaya salındı.
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