Elektrik-elektronik sektöründen 2021'de 14 milyar dolarlık ihracat

Elektrik-elektronik sektörü, 2021 yılında 14 milyar 176 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020'de 11 milyar 47 milyon 749 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracatı, 2021'de yüzde 28,3 artışla 14 milyar 176 milyon 22 bin dolara yükseldi.

Sektör, 2021'de ülkeler bazında en fazla ihracatı, 2 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Birleşik Krallık'a yapılan elektrik-elektronik ihracatı, 2020'ye kıyasla yüzde 26 arttı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 19,9 artış ve 1 milyar 290 milyon dolar ile Almanya, yüzde 20,6 artış ve 887 milyon dolar ile Fransa takip etti.

ABD ve Rusya'ya elektrik-elektronik ihracatı arttı

Elektrik-elektrik sektörünün en fazla ihracat yaptığı dördüncü ülke ise 694 milyon dolarla İtalya oldu. Sektör, İtalya'ya olan ihracatını 2020'ye kıyasla yüzde 53,8 artırdı.

Sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler arasında ise yüzde 201 artış ve 159 milyon dolar ile Özbekistan öne çıktı. Benzer şekilde sektör, İrlanda'ya yüzde 91,3 artışla 176 milyon dolar, Danimarka'ya yüzde 83,7 artışla 123 milyon dolar, Hindistan'a yüzde 75,6 artışla 94 milyon dolar, Bulgaristan'a yüzde 71,8 artışla 312 milyon dolar, Belçika'ya yüzde 52,9 artışla 139 milyon dolar, Mısır'a yüzde 50,5 artışla 268 milyon dolar tutarında elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştirdi.

Sektörde öne çıkan ülkelerden biri olan ABD'ye ihracatını da yüzde 40,3 artışla 385 milyon dolara yükselten sektör, Rusya'ya da yüzde 34 artış ile 259 milyon dolarlık elektrik-elektronik ürünü ihraç etti.

AB ülkelerine 6 milyar dolardan fazla ihracat yapıldı

Sektörün, ülke grupları baz alındığında 2021'de en fazla ihracat yaptığı bölge 6 milyar 222 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Sektör, 2020'de 4 milyar 796 milyon dolar olan AB ülkelerine ihracatını, 2021'de yüzde 29,7 artırdı.

AB'yi, yüzde 25,4 artış ve 2 milyar 497 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12 artış ve 1 milyar 553 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri takip etti.

Sektörün geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği dördüncü ülke grubu ise Afrika ülkeleri oldu. Afrika ülkelerine gerçekleştirilen elektrik-elektronik ürün ihracatı yüzde 38,2 artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldi.

İstanbul, 7 milyar dolardan fazla ihracatla ilk sırada

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 7 milyar 299 milyon dolarla 2021'de en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. İstanbul'un elektrik-elektronik ihracatı 2020'ye kıyasla yüzde 28,9 arttı.

En fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında İstanbul'u, yüzde 24,6 artış ve 2 milyar 561 milyon dolarla Manisa, yüzde 56,7 artış ve 775 milyon dolarla Denizli, yüzde 19 artış ve 726 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

Ankara ise yüzde 16,3 artış ve 647 milyon dolar ile en fazla elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştiren beşinci il oldu.