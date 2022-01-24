  • BIST 1.910,29
  • Altın 792.85239
  • Dolar 13.5046
  • Euro 15.2984
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -9 °C
»

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

HATAY’ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi 566 Sokak’ta üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Öğrencilerin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran evleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. İtfaiye erleri, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. 

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metrobüs duraklarında kar yoğunluğu24 Ocak 2022 Pazartesi 19:06
  • Bağcılar'da yolda kalanlar araçlarını terk etti, yürüyenler duruma tepki gösterdi24 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
  • Havalimanında kargo terminalinde çökme anı kamerada24 Ocak 2022 Pazartesi 17:11
  • Giresun'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı24 Ocak 2022 Pazartesi 16:16
  • Küçükçekmece D-100'de trafik durdu24 Ocak 2022 Pazartesi 16:15
  • Esenyurt'ta kayan kar küreme aracı 4 araca çarparak durabildi24 Ocak 2022 Pazartesi 16:14
  • Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle kayan otomobil ters döndü24 Ocak 2022 Pazartesi 09:42
  • 'Yarasa adam' yazın evine, kışın ofisine uçarak gidiyor23 Ocak 2022 Pazar 15:07
  • Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı22 Ocak 2022 Cumartesi 17:24
  • Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti