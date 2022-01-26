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Elektrik üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 3,7 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 26 milyon 3 bin 60 megavatsaat oldu. Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 33,7 ile doğal gaz santrallerinin oldu.
Elektrik üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 3,7 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 21,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 15,1'i linyit santralleri, yüzde 12'si hidroelektrik santralleri ve yüzde 10'u rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 9,4 artarak 21 milyon 216 bin 376 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 46,1'i sanayi, yüzde 23,6'sı ticarethane ve yüzde 22,3'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 5,6, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı
Elektrikte abone sayısı Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 milyon 189 bin 111'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,1, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,5 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 4,3 artarak 91 bin 898 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,3'ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,3'ü rüzgar santralleri, yüzde 11'i linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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