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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül (bugün) itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Elektrikte de mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayide bu oran yüzde 50 oldu.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül (bugün) itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam geldi. Elektrikteki zamlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgazdaki zamlar ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamalarla duyuruldu. Yeni tarifeler 1 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.

EYLÜL ZAMLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; EPDK'den yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

 

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