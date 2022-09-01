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Elektrik ve doğalgaza zamma muhalefetten tepki: Hayat pahalılığı olarak yansıyacak

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ana muhalefet partisinden tepki geldi: "Kara kış öncesi enerjiye yapılan zamlar üretim maliyetlerini yükselteceği için vatandaşlara faturaların yanı sıra hayat pahalılığı olarak da yansıyacak."
Elektrik ve doğalgaza zamma muhalefetten tepki: Hayat pahalılığı olarak yansıyacak

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ana muhalefet partisinden tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kara kış öncesi enerjiye yapılan zamlar üretim maliyetlerini yükselteceği için vatandaşlara faturaların yanı sıra hayat pahalılığı olarak da yansıyacak." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, EPDK'nin tarife dönemi olmamasına karşın bütün abone türlerinde, BOTAŞ'ın da yaklaşan kış ayları öncesinde bütün abone gruplarında zam yaptığını belirtti.

Enerjiye yapılan zamların, kış aylarının çok zor geçeceğini gösterdiğini ifade eden Akın, "Kara kış öncesi enerjiye yapılan zamlar üretim maliyetlerini yükselteceği için vatandaşlara faturaların yanı sıra hayat pahalılığı olarak da yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konutlarda asgari bir tüketim olarak kabul edilen aylık 240 kilovatsaatin geçen yıl faturaya yansımasının 210 lira olduğunu, bunun, son yapılan zamla bugün faturaya yansımasının 417 liraya çıktığını kaydeden CHP'li Akın, şöyle devam etti:

"Ticarethane ve sanayide artış ise faturaların adeta dörde katlanmasına neden olurken, tarımsal sulamaya yapılan yüzde 20 oranındaki zam ise kış aylarında gıda enflasyonunun daha da artmasına neden olacak. Elektrikte yapılan zammın yanı sıra özellikle kış aylarında vatandaşların ısınma amacıyla tükettiği doğal gaz da zamlandı. 1 Eylül'de yapılan zamla Karadeniz'de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konutlarda 11, sanayide ise 15 kez zam yapılmış oldu. Konut abonelerinde yıl içerisinde yapılan yüzde 20,4 oranındaki dördüncü zamla birlikte 2022'de yapılan zam oranı yüzde 164,1'e çıktı."

AA

 

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