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Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı başvuruları 18 Nisan'da alınmaya başlanacak

Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı almak isteyen tüzel kişiler lisans başvurularını, 18 Nisan'dan itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektronik başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.
Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı başvuruları 18 Nisan'da alınmaya başlanacak

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şarj ağı işletmeci lisansı başvuruları sadece elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılan lisans başvuruları dikkate alınmayacak.

Başvurular 18 Nisan'dan itibaren yapılmaya başlanacak.

Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslının ya da noter onaylı bir nüshasının gerekli dilekçe formatına uygun şekilde elektronik ortamda hazırlanan bir yazının eki olarak elden veya posta yoluyla EPDK'ye sunulması gerekecek.

EPDK'nin "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine süre bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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