Elektrikli scooter şikayetleri yüzde 615 arttı

Çözüm platformu Şikayetvar, metropollerde ilgiyle karşılanan alternatif ulaşım uygulamalarıyla ilgili verilerini paylaştı. Verilere göre bu uygulamalarla ilgili şikayetler 2021’nin ilk dört ayıyla 2022’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında yüzde 615 arttı.

2019 yılından bu yana Türkiye’de kullanılan ve ilgiyle karşılanan elektrikli scooter’lar ve alternatif ulaşım araçları son zamanlarda, trafik sorununa can simidi olma görevini üstleniyor. Akaryakıta gelen zamlarla birlikte insanların kişisel araçlarından uzaklaşmasına ve taksi bulamama sorununa da çözüm niteliği taşıyan bu ulaşım araçlarına artan rağbet, şikayetleri de beraberinde getiriyor. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, popülerliği gün geçtikçe artan alternatif ulaşım araçlarını mercek altına aldı.

2022’DE ŞİKAYETLERİN YÜZDE 21’İ ÇÖZÜME KAVUŞTU

Verilere göre 2021’in ilk dört ayıyla 2022’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetler yüzde 615 arttı. 2021’in ilk dört ayında 562 adet şikayet gelirken 2022’in aynı döneminde şikayet sayısı 4 bin 18’e yükseldi. Şikayetlerin yüzde 21’i ise Şikayetvar’da çözüme kavuştu. Ayrıca 2019-2021 yılları arasında 3 bin 500'ün üzerinde kullanıcının doldurduğu Şikayetvar Memnuniyet Anketleri verilerine göre, kullanıcıların yüzde 59’u şikayetlerinin çözümünden memnun olduğunu belirtti.

ŞİKAYETVAR’I ZİYARET ORANI YÜZDE 345 ARTTI

Ulaşım uygulamalarıyla ilgili bilgi almak ve diğer tüketicilerin uygulamalarla ilgili görüşlerine ulaşmak isteyen kullanıcıların Şikayetvar’ı ziyaret oranları da yükseldi. 2021’in ilk dört ayı ile 2022’in aynı dönemi karşılaştırıldığında platformu ziyaret edenlerin oranı yüzde 345 arttı. 2021’in ilk dört ayında bu sektörle ilgili platformu bilgi almak için ziyaret edenlerin sayısı 48 bin 660 iken bu sayı 2022’de 216 bin 612’ye yükseldi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER’LARLA İLGİLİ 2022’NİN İLK 3 AYINDA EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLDİ?

Kullanıcıların en fazla şikayet ettiği başlıklar şöyle açıklandı:

“Eksik ve kusurlu hizmet: yüzde 45

“Üyelik işlemleri: yüzde 16

“Uygulama ya da web sitesine ulaşım sorunları: yüzde 16

“Haksız tazminat, kesinti ve iade sorunları: yüzde 12

“Uygulamanın indirilmesi ve kurulumuna dair sorunlar: yüzde 7

“Reklam, SMS ve mail gönderimi: yüzde 3

“Bilgi güvenliği: yüzde 2.”

Elektrikli scooter’larla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

“BOŞU BOŞUNA PARAM GİTTİ”

“Hastaneye gidecektim randevum vardı. Scooter’a barkodunu okutup kilidi açtım. Gaza basmama rağmen scooter’ı hızlandıramadım, gaz gelmiyordu ben mi yanlış yaptım diye düşünüp kilitleyip tekrar açtım yine aynı sorun ile karşılaştım boşu boşuna param gitti sorunumun çözülmesini istiyorum.”

“KIRMIZI ALANLARIN ÖNCESİNDE BELİRLENMESİ GEREKİYOR”

“En başta almamız gereken yasaklı harita en son bırakacağımız zaman karşımıza çıkıyor. 52 dakika gösteren scooter'ı aldım 10 dakikada şarjı kırmızıya düştü. Mavi alanda gözüken yere bırakmak istediğim zaman kırmızıya düştü ve 5 kilometre ile 7 kilometre arası hızla uzun bir mesafeye gittim. Problemi size anlatamam yetkililerin ulaşmasını bekliyorum. Almadan kırmızı alanların belirlenmesi gerekiyor aksi halde birçok insan mağdur.”

“SCOOTER’I KİLİTLEYEMEDİĞİM İÇİN 204 TL BORÇ ÇIKTI”

“Scooter kiraladım 10 dakika kullandım. Sonra kartta para olmadığını öğrendim ve scooter’ı kilitleyemedim, 204 TL borç çıktı. Ama bindiğim tutar 18 TL. Borcum en azından 20-25 TL olsa neyse ama kullanmadığım halde 204 TL cidden fazla. Lütfen yardımcı olun.”

“3 KİLOMETRE BİLE GİTMEDİĞİM YOLDAN 66.50 PARA ALDINIZ”

“2.99 km sürüş yaptım 66.49 TL para çekti hesabımdan. Park edemedim bir türlü canlı destekten ulaşmaya çalışıyorum. Cevap veren yok. İnternette araştırıp zor zor park ettim tabi bu sürede zaman aktığı için bu fiyat oldu. Neymiş efendim bir haritada şikayetli bir alanda park etmeye çalışmışım o yüzden kullanıcı sorumluluğuymuş. Ben sürüş yaptığım yerde nereden bilebilirim orayı şikayet etmişler? 3 km bile gitmediğim yoldan 66.50 para aldınız.”