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Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi 

Bursa'da, uyuduğu sırada elektrikli sobanın, yorganı ile yatağını tutuşturması nedeniyle çıkan yangında İbrahim Yılmaz (57), hayatını kaybetti.
Elektrikli sobanın yatağını tutuşturduğu yangında can verdi 

Olay, saat 07.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Erbaş Sokak'taki 3 katlı evin bodrum katında yalnız yaşayan İbrahim Yılmaz, elektrikli sobayı açıp uyudu. Bir süre sonra elektrik soba, yorgan ile yatağı tutuşturdu.

Alevler, tüm odayı sararken, komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, kapıyı kırarak girdikleri evde alevlere kısa sürede müdahale edip, söndürdükten sonra yatağın kenarında Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim Yılmaz'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, komşuları da gözyaşı döktü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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