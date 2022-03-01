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Elektrikte ilk kademedeki mesken abonelerinin faturalarına yüzde 13,7 indirim yansıyacak

Elektrikte bugün itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeyle ilk kademede yer alan mesken abonelerinin faturalarında yüzde 13,7 indirim olacak.
Elektrikte ilk kademedeki mesken abonelerinin faturalarına yüzde 13,7 indirim yansıyacak

Yeni tarifeyle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin faturalarında değişik oranlarda indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarife kapsamında, ilk kademe ve ikinci kademe mesken tüketicilerinin elektrik faturalarında yüzde 8,3 ila yüzde 13,7, ticarethane abonelerinde ise yüzde 25'lik indirim faturalara yansıyacak.

Mesken aboneleri için ilk kademede günlük tüketim miktarının 8 kilovatsaate çıkarılması ve elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle elektriğin kilovatsaat fiyatı 1 lira 26 kuruşa indi. Bu miktar daha önce 1 lira 37 kuruş olarak belirlenmişti.

Buna göre, 30 günlük dönemde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi mart ayı itibarıyla kullandığı elektriğe 350 lira yerine, 302 lira ödeyecek. Türkiye'deki mesken abonelerinin yüzde 81'ini oluşturan yaklaşık 32 milyon tüketici bu fiyat avantajından yararlanabilecek.

Mesken abonelerinde ikinci kademede ise kilovatsaat başı elektrik fiyatı 1 lira 89 kuruş üzerinden hesaplanacak. Bu miktar daha önce 2 lira 6 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece meskenlerin ikinci kademedeki tüketimleri için yüzde 8,2 indirim yapılmış oldu.

Ticarethane abonelerinde kademeli tarife ilk kez uygulanacak
Elektrik tarifelerinde yapılan yeni düzenlemeyle ilk kez ticarethane aboneleri de tüketimlerine göre kademelendirilecek.

Buna göre, toplam ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini oluşturan 6 milyon 315 bin abone ilk kademedeki fiyat avantajından yararlanabilecek.

Ticarethane aboneleri günlük 30 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimi için kilovatsaat başına 2 lira 5 kuruş ödeyecek. Daha önce bu miktar 2 lira 74 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25 indirim yapılmış olacak.

Daha önce 30 günlük dönemde 900 kilovatsaat tüketim için yaklaşık 2 bin 465 lira ödeyen ticarethaneler, mart ayı itibarıyla söz konusu tüketim için 1845 lira ödeyecek. Böylece, ticarethane abonesi 30 günlük fatura için yaklaşık 620 lira daha az ödeme yapacak.

Ayrıca tarımsal sulama abonelerinin elektrik faturalarındaki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Böylece özellikle çiftçinin enerji maliyetinin düşürülmesi ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan bugün itibarıyla iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler de mesken abone grubu kapsamına alındı. Söz konusu aboneler daha önce ticarethane grubunda bulunuyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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