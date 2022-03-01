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Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi.
Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

EPDK'nin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethaneler ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamına alındı.

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