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Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları Resmi Gazete'de

Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarı 7 kilovatsaatten 8 kilovatsaate çıkarıldı.
Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları Resmi Gazete'de

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 7 kilovatsaat olarak belirlenen tüketim miktarı, 1 Mart tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 8 kilovatsaat oldu.

Ayrıca, ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 30 kilovatsaat tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademli tarife uygulanacak.

Günlük ortalama 30 kilovatsaat tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limit kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına ise yüksek kademeli tarife uygulanacak.

Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketiciler için uygulanacak "Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu" ve "Nihai Tarife Tablosu" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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