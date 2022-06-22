Elif Çakal davasındaki keşifte aileler arasında gerginlik

SULTANGAZİ'DE cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin mahkemenin talebi üzerine olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Olayın yaşandığı yerde bugün mahkeme heyetinden bir üye hakim eşliğinde keşif yapıldı. Sanıklar, avukatları ve bilirkişi heyeti Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi. Polislerin de katıldığı keşif sırasında olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuldu. Çevik kuvvet polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, sanık ailelerini incelemenin yapıldı alandan uzaklaştırdı.



TARAFLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI



Keşif yapıldığı sırada Elif Çakal'ın annesi ile sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Anne Hacer Çakal'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Keşif yapıldıktan sonra Çakal ailesi ve avukatları açıklamalarda bulundu.





"BENİM ÇOCUĞUM HAYATA BAĞLIYDI"



Elif Çakal'ın annesi Hacer Çakal, keşif öncesi olay yerine geldiğini, polisin olay çıkma ihtimaline karşı olay yerinden karakola götürüldüğünü belirterek, "Ben biraz bağırdım, çağırdım. Onları görünce dayanamadım. Onlar orada duruyor, polis bizi alıyor karakola götürüyor. Benim çocuğum sapa sağlam bir çocuktu. Evden çağırmış götürmüşler, benim çocuğum hasta değildi. Götürmüşler orada öldüresiye dövmüşler. Benim çocuğum hayata bağlıydı, çok seviyorduk birbirimizi" dedi.





"ÇOCUK YA KORKUSUNDAN ATLADI YA DA BUNLAR GÖTÜRÜP ATTILAR"



Çakal'ın babası Kadir Çakal "Olaydan 2-3 dakika önce dövüyorlar. Çocuk ya korkusundan atladı ya da bunlar götürüp attılar, yani ölüm sebebi onlar. Daha başka bir açıklamanın anlamı yok, her şey ortada. Ben devletin adaletine güveniyorum. İnşallah iyi şeyler çıkacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Çakal ailesinin avukatı Dilara Yeni, "Burada kızını kaybeden, kızı vahşice öldürülen bir anne söz konusu. Buna rağmen aile buraya geldiğinde, sanık yakınları anneye yönelik, 'kızına sahip çıksaydın' şeklinde tahrik edici bazı ifadelerde bulundular. Bunlar kesinlikle çok yanlış. Tek tanık var bu dosyada. Biz doğru ifadede bulunduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.





OLAYIN GEÇMİŞİ



Sultangazi'de 26 Haziran 2021'de Elif Çakal'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi kızının itildiğini iddia etmişti. Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan T. Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürerken Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından, düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler sonrası Elif Çakal'ın yanındaki 2'si kız arkadaşı, 4 kişi hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. S.T. ve T. Y., yeniden gözaltına alınmıştı. S.T tutuklanırken, T.Y. ise ev hapsi şartıyla, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ise daha sonra tutuklanmışlardı. Ancak soruşturma sırasında yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında 3 sanığın 25 Ekim 2021'de tahliyelerine karar verilmişti.