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"Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Çobanbey'deki Mehmetçik için getirdi

Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı Çobanbey bölgesinde görev yapan askerlere getirdi.
"Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Çobanbey'deki Mehmetçik için getirdi

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" yazdığı minibüsüyle Mehmetçiğe ulaştırmak için Kilis'e geldi. Yılmaz, buradan da Suriye'nin Çobanbey bölgesine geçti.

Çevresinde "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, kendisini bu işe adadığını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır hudut birliklerinin her zaman yanında olduğunu ispatlamak ve onlara manevi destek vermek amacıyla bahçesinden topladığı elmaları ikram ettiğini belirten Yılmaz, "Hudut boyları yetmiyor, Suriye'deki, Kuzey Irak'taki üs birliklerimize de zaman zaman onlara da gidiyorum. Şimdi yine Kilis'e geldim. Kilis'ten de Çobanbey bölgesindeki JÖH'lere (jandarma özel harekat) ikram edeceğim. Oradan da Çobanbey'deki üs bölgemize geçeceğim inşallah. Oradaki birliklere de elmaları ikram edeceğim. Bu vesileyle onların gönüllerini fethetmiş olurum." dedi.

Şehadet şerbetini içene kadar bu yola devam edeceğini anlatan Yılmaz, "70 kasa, yaklaşık 1 ton elma getirdim. Bu devam edecek. Şehadet şerbetini içene kadar vatanımız, bayrağımız, askerlerimiz için biz kendimizi feda etmişiz. Çünkü hedef kızıl elma." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin hudut boylarındaki bütün birliklere gittiğini ifade etti.

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