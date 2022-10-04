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Elmadağ Belediyesi kömür ihalesine çıktı

Ankara’da Elmadağ Belediyesi kömür alım ihalesine çıktı. Belediye ihale ile 90 ton kömür alımı yapacak. İhale detayları haberimizde:
Elmadağ Belediyesi kömür ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Elmadağ Belediyesi kömür alım ihalesine çıktı. 

Belediye ihale ile 90 ton kömür alımı yapacak. 

İhale içeriği “1 kalem Belediyemiz Kadrolu işçilerine, Taziye evlerine ve Ek Hizmet binalarına gönderilmek için 90 Ton kömür alımı” olarak ifade edindi. 

İhale 13.10.2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Elmadağ Belediyesi kömür alım ihalesi ve BİK’in ihale ilanının detayları için TIKLAYIN

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