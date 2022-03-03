Elmadağ İsmetpaşa’da mahkemeden satılık kargir ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Elmadağ'ın İsmetpaşa Mahallesi’nde 240 metre kare avlulu kargir ev sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Elmadağ İsmetpaşa’da mahkemeden satılık kargir evin değeri 337.310 TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 24/05/2022
2. Satış Günü : 28/06/2022
Satış Yeri : Elmadağ Belediyesi
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