  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile elektrik nakil hattı (ENH) yaptırılacak.
Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle "kapalı zarf teklif alma usulü" ile ihale edilecek.

İhalede geçici teminat 718 bin 350 lira, keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 14 Haziran saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı27 Mayıs 2022 Cuma 12:37
  • Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor27 Mayıs 2022 Cuma 10:49
  • Türkiye ve Azerbaycan hava seyrüsefer hizmetleri konusunda iş birliği yapacak27 Mayıs 2022 Cuma 10:36
  • Borsa güne yükselişle başladı27 Mayıs 2022 Cuma 10:35
  • Gece yarısı benzin ve motorine zam geldi27 Mayıs 2022 Cuma 09:47
  • Dolar kurunda son durum27 Mayıs 2022 Cuma 09:38
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor27 Mayıs 2022 Cuma 09:32
  • Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi27 Mayıs 2022 Cuma 09:31
  • Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı27 Mayıs 2022 Cuma 09:31
  • Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV'ye zam27 Mayıs 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti