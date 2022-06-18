Elon Musk'tan 1453 paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından çok konuşulacak 1453 paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.