  • BIST 2.529,59
  • Altın 931.194
  • Dolar 14.6568
  • Euro 15.8387
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 17 °C
»

Elon Musk'tan dikkat çeken Twitter açıklaması!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Sosyal medya şirketi Twitter’i satın alma teklifinin kabul edilmesi halinde, yönetim kuruluna maaş ödenmeyeceğini bildirdi.
Elon Musk'tan dikkat çeken Twitter açıklaması!

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtti.

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter’in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter hissesi aldığından beri, sosyal medya şirketiyle ilgili gelişmeler ile gündeme gelmeye devam etti.

Musk, Twitter’de reklamları kaldırmaktan bir düzenleme düğmesine kadar birçok başka ürün için de fikrini paylaştı ve takipçilerine şirketin genel merkezinin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini de sordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümüşhane’de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu19 Nisan 2022 Salı 12:37
  • Elon Musk'tan dikkat çeken Twitter açıklaması!19 Nisan 2022 Salı 12:31
  • Bakan Bilgin emekliye bayram ikramiyesi tutarını açıkladı19 Nisan 2022 Salı 12:29
  • Çin, uzay istasyonunun BM üyesi ülkelerin astronotlarına açık olacağını bildirdi19 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Pakistan'da yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı19 Nisan 2022 Salı 12:26
  • Nesli tükenmekte olan Afrika gergedanları "statü" sembolü boynuzları için katlediliyor19 Nisan 2022 Salı 12:25
  • Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı!19 Nisan 2022 Salı 12:23
  • Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor19 Nisan 2022 Salı 12:19
  • Ayasofya'nın İmparator Kapısı parçalandı19 Nisan 2022 Salı 12:17
  • Irak sınırındaki Çukurca'da, askeri hareketlilik19 Nisan 2022 Salı 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti