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Elon Musk'tan Twitter'a "spam hesap" resti

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'da spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu kanıtlanana kadar 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ilerlemeyeceğini bildirdi.
Elon Musk'tan Twitter'a "spam hesap" resti

Musk, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, spam ve sahte hesapların oranının Twitter'ın iddia ettiğinden çok daha yüksek olabileceğini aktardı.

Spam ve sahte hesapların oranının toplam kullanıcıların yüzde 20'sini oluşturduğundan şüphelendiğini belirten Musk, "Teklifim, Twitter'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. DünTwitter'ın CEO'su yüzde 5'in altında olduğuna dair bir kanıt göstermeyi açıkça reddetti. Bu anlaşma, o kanıt gösterene kadar ilerleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'dan yapılan açıklamada ise şirketin satış işlemini mutabık kalınan fiyat ve şartlarda mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Twitter Üst Yöneticisi Agrawal, şirketin spam hesaplarıyla mücadelesini savunmuştu
Sosyal medya platformundaki spam hesaplarının sayısıyla ilgili endişeler nedeniyle Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, şirketinin spam hesaplarıyla mücadele kabiliyetini savunmuştu.

Agrawal, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 4 çeyrekte sosyal medya platformundaki spam hesaplarına ilişkin dahili tahminlerin yüzde 5'in oldukça altında olduğunu bildirmişti.

Her gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldıklarını belirten Agrawal, her hafta spam olabileceğinden şüphelenilen milyonlarca hesabı da kilitlediklerini kaydetmişti.

44 milyar dolarlık anlaşma geçen hafta askıya alınmıştı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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