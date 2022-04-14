Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu

ORDU'da, 3 ay önce eski eşi Elvan Sözkesen'i (38), üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe verip yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen’i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan baba Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Emiroğlu hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen babası Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Erkan Emiroğlu ile babası Tahsin Emiroğlu hakkında, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen ilk duruşmaya sanık Erkan Emiroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Tahsin Emiroğlu ise hazır bulundu. Hastanede tedavisi devam eden Elvan Sözkesen'in yer almadığı duruşmaya taraf avukatları katıldı.

'BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİ'

Erkan Emiroğlu, savunmasında, eşinin evlilik süresinde kendisini aldattığını iddia edip, "Sosyal medyada sürekli kendisini, dul ve kocası ölmüş gibi paylaşımlar yapıyordu. Bu yüzden tartışmalar yaşıyorduk. En son tartışmamızda benim hakkımda uzaklaştırma kararı alarak beni uzak tutmak istiyordu. Uzaklaştırma kararı sonrası Elvan evde parti veriyordu. Eve erkek şahıslar giriyordu. Evliliğimiz bir küs, bir barışık şeklinde devam etti. Olay tarihine kadar Elvan'ın sosyal medya üzerinden mesajlaştığını gördüm. Ben bu konuyla ilgili kendisini sürekli uyarıyordum. Elvan bazen beni eve almıyordu. Ben dışarıda kalıyordum. Bu süre içerisinde işlerim kötüye gidiyordu. Yine ailemin zarar görmemesi için anlaşmalı bir şekilde boşandık. Ancak görüşmeye devam ettik. Elvan bir müddet sonra çocukları bana göstermemeye başladı. Ben Elvan'ı takip etmeye başladım. Kapıdan içeriyi dinlemeye başladım. Bir erkek şahıs Elvan'dan para istiyordu. Elvan da evi satmak istediğini ve telefonda konuştuğu erkek şahıs için boşandığını söyledi. Telefondaki şahıs, '100 bin TL ver, Erkan'ın işini bitireyim' gibi sözler söyledi. Beni öldürtmek istedi. Bunun üzerine çok kötü oldum. Arabaya gittim. Arabada alkol vardı, içtim. Daha sonra sızmışım" dedi.

'ŞİŞEDE ŞANICI MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Olay günü yaşanılanları anlatan Emiroğlu, "Merdivenlerden yukarı çıktım. Elvan'ı kapıda gördüm. Kendisiyle konuşmaya başladık. Konuşulacak bir şey olmadığını, nefret ettiğini söyledi. Beni ittirip, bana tükürdü. Bana omuz atarak benden uzaklaşmaya başladı. Merdivenin üzerinde pet şişe gördüm. Elvan'ın üzerine fırlattım. Elvan uzaklaşırken sigaramı çıkartıp, kibritle yaktım. Kibriti yere attım. Ben Elvan'a yaklaştığımda bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. Bağırarak yardım istedim. Komşum su getirdi. Ben bu kişinin elinden suyu alarak döktüm. Bunun üzerine Elvan'ın üzerindeki ateş söndü. Sakin şekilde arabama binerek oradan ayrıldım. Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim. Öldürmek isteseydim daha önce beni aldattığında öldürürdüm. Sadece konuşmak için gittim. Olay kazayla oldu. Ben olay yerine yanıcı madde götürmedim. Attığım pet şişede yanıcı madde olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme, Erkan Emiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.