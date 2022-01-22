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Emekli ve memurlara ek zamda yeni gelişme!

Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emekli ve memurlara ek zamda yeni gelişme!

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olması, doğalgazda kademeli fiyatlandırma, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indirimi ve BES Sistemi'nde bazı değişiklikler içeren yasa Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarıldı.

OHAL KOMİSYONU'NUN GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Komisyonun görevi 23 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti.

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