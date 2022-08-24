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Emine Erdoğan Ayaş'ta domates topladı, menemen yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ayaş'ta tarlaya girerek çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı, kışlık menemen yapımına eşlik etti.
Emine Erdoğan Ayaş'ta domates topladı, menemen yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş'ın Akkaya Mahallesi'ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi.

Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti.

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Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a, domateslerin hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi.

 

 

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