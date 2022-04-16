  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz

Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.
Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gençlerle bir araya geldi16 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
  • Sayıştay Başkanlığında üye seçimi yapılacak16 Nisan 2022 Cumartesi 09:55
  • İsrail durmuyor: Türkiye'den kına16 Nisan 2022 Cumartesi 09:53
  • ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Endişeliyiz16 Nisan 2022 Cumartesi 09:28
  • Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu16 Nisan 2022 Cumartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki 'ay yıldızlı' gösterisi nefes kesti15 Nisan 2022 Cuma 16:31
  • Türkiye’nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı15 Nisan 2022 Cuma 16:08
  • Arnavutköy'de fabrika çatısında yangın15 Nisan 2022 Cuma 16:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak15 Nisan 2022 Cuma 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti