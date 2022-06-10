  • BIST 2.543,10
  • Altın 1030.065
  • Dolar 17.1212
  • Euro 17.9874
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali etkinlik alanını ziyaret etti.
Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona gelen Erdoğan, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından karşılandı. Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin gösterisini izleyen Emine Erdoğan, ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezdi.

Olgunlaşma Enstitüleri tarafından sergilenen yöresel kıyafetler otağını ziyaret eden Emine Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, yurt dışından gelen etnik müzik gruplarının kısa gösterisini izledi ve müzisyenlerle fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan'a ziyareti sırasında kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile torunları Mahinur Albayrak, Sadık Eymen Albayrak, Hamza Salih Albayrak ve Canan Aybike Bayraktar eşlik etti.

Etkinlik alanlarını gezen Emine Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi10 Haziran 2022 Cuma 17:09
  • Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası10 Haziran 2022 Cuma 16:50
  • TikTok videosu çekmek isterken kendisini vurdu10 Haziran 2022 Cuma 16:28
  • İsveç'te Türk kökenli siyasetçi Yüksel'e ırkçı mektup10 Haziran 2022 Cuma 16:22
  • Türk Kızılay Genel Başkan Kınık: Yılda 9 milyona yakın insana yardım sağlıyoruz10 Haziran 2022 Cuma 16:22
  • Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü10 Haziran 2022 Cuma 15:55
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10 Haziran 2022 Cuma 15:35
  • Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden Kandil'i temizlemek boynumuzun borcudur10 Haziran 2022 Cuma 15:35
  • Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı10 Haziran 2022 Cuma 15:34
  • Bursa'da soğuk hava deposuna baskın; 3 ton et imha edildi10 Haziran 2022 Cuma 15:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti