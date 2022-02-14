Emine Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçtğimiz hafta koronavirüs testi çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan negatife dönerken eşi Emine Erdoğan'ın ise son testi de pozitif çıkmıştı. Emine Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

İZOLASYON DEVAM EDİYOR

Erdoğan, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.