Emine Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçtğimiz hafta koronavirüs testi çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan negatife dönerken eşi Emine Erdoğan'ın ise son testi de pozitif çıkmıştı. Emine Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.
İZOLASYON DEVAM EDİYOR
Erdoğan, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.
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