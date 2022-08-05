Emirhan İlkhan Torino için İtalya'da

Emirhan İlkhan, sağlık kontrollü için İtalya’ya gitti. 18 yaşındaki oyuncu, kontrollerinin ardından Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Torino’ya giden olan Emirhan İlkhan, sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 18 yaşındaki oyuncu yeni kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağlık kontrollerinin ardından Torino, Beşiktaş ’a 4,5 milyon Euro bonservis bedelini yatıracak. İtalyan ekibi Emirhan’a yıllık 600 bin Euro ücret ödeyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.