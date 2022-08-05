  • BIST 2.718,93
  • Altın 1032.148
  • Dolar 17.9574
  • Euro 18.3691
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Emirhan İlkhan Torino için İtalya'da

Emirhan İlkhan, sağlık kontrollü için İtalya’ya gitti. 18 yaşındaki oyuncu, kontrollerinin ardından Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Emirhan İlkhan Torino için İtalya'da

Torino’ya giden olan Emirhan İlkhan, sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 18 yaşındaki oyuncu yeni kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağlık kontrollerinin ardından Torino, Beşiktaş ’a 4,5 milyon Euro bonservis bedelini yatıracak. İtalyan ekibi Emirhan’a yıllık 600 bin Euro ücret ödeyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:48
  • Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini noktaladı05 Ağustos 2022 Cuma 09:48
  • İtalya gazeteci duyurdu! "Yüzde 99 Galatasaray'da"04 Ağustos 2022 Perşembe 15:55
  • Galatasaray, Antalyaspor mesaisine devam etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:21
  • Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:23
  • Martin Svedik: Fenerbahçe ile kıyaslanacak kulüp değiliz03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:27
  • Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız02 Ağustos 2022 Salı 18:54
  • Luan Peres: Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum02 Ağustos 2022 Salı 17:10
  • Ceyhun Kazancı: Torino henüz Emirhan için serbest kalma bedelini ödemedi02 Ağustos 2022 Salı 16:11
  • Galatasaray, Midtsjö transferinin detaylarını açıkladı02 Ağustos 2022 Salı 12:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti