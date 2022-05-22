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Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşlarına geniş katılımlı organizasyonlarda, güvenlikleri için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM)"ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda Türk vatandaşlarının güvenlikleri için dikkatli olmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi, elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir. Bu nedenle organizasyonlardan kaçının."

EGM, ABD'deki Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınmaları, dikkat çekici davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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