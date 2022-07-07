Emniyet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, ihale ile 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak.
Alım için ihaleye çıkıldı.
İhale 08.08.2022 tarihinde yapılacak.
Alınacak olan 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi Emniyet’in Gölbaşı’ndaki Kriminal Daire Başkanlığı Deposu’na teslim edilecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.