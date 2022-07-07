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Emniyet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, ihale ile 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak. Alım için ihaleye çıkıldı. İhale 08.08.2022 tarihinde yapılacak.
Emniyet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, ihale ile 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak. 
Alım için ihaleye çıkıldı. 

İhale 08.08.2022 tarihinde yapılacak. 

Alınacak olan 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi Emniyet’in Gölbaşı’ndaki Kriminal Daire Başkanlığı Deposu’na teslim edilecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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