Emniyet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, ihale ile 5 adet bomba uzaktan ateşleme sistemi satın alacak. Alım için ihaleye çıkıldı. İhale 08.08.2022 tarihinde yapılacak.