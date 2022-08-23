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Emniyet Genel Müdürlüğü çok sayıda klima satın alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, klima alımı yapacak. Klima alımı için ihaleye çıkıldı. Alınacak klima sayısı “1. Kısım: 11 adet, 2. Kısım: 29 adet, 3. Kısım: 23 adet, 4. Kısım: 87 adet” olarak ilan edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü çok sayıda klima satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, klima alımı yapacak. 

Klima alımı için ihaleye çıkıldı. 

Alınacak klima sayısı “4 Kısım Klima (1. Kısım: 11 adet 9.000 Btu/h Split Klima, 2. Kısım: 29 adet 12.000 Btu/h Split Klima, 3. Kısım: 23 adet 18.000 Btu/h Split Klima, 4. Kısım: 87 adet 24.00 Btu/h Split Klima)” olarak ilan edildi. 

Emniyet'in klima ihalesi ile ilanın detayları için TIKLAYIN

emniyet-klima-ihalesi.jpg

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