Emniyet Genel Müdürlüğü çok sayıda klima satın alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, klima alımı yapacak. Klima alımı için ihaleye çıkıldı. Alınacak klima sayısı “1. Kısım: 11 adet, 2. Kısım: 29 adet, 3. Kısım: 23 adet, 4. Kısım: 87 adet” olarak ilan edildi.