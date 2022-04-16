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Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacağını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında emniyet mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmalarıyla ilgili doğruyu yansıtmayan ve mesnetsiz paylaşımlarda bulunulması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında 18 Mart'ta yeni promosyon protokolü imzalandığı ifade edilen açıklamada, "Protokole göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacaktır." bilgisi verildi.

Bu bilginin, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla tüm teşkilata duyurulduğu belirtilen açıklamada, merkez ve il teşkilatlarının, devam eden banka promosyon anlaşmaları sona erdikçe ek protokolle yeni yapılan sözleşmeye dahil olacakları bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'İstanbul Emniyet Müdürlüğünün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz bir sözleşme imzalanmadığı' iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup süre sonunda yeni anlaşmaya dahil olacaktır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğünün tüm personeli de faydalanacaktır. Bu konuda sahte hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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