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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden dahili ve harici hainlere karşı onurlu mücadelemize aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Hiç şüpheniz olmasın ki Türk Polis Teşkilatı olarak milletimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güçle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi her koşulda ve her durumda ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm şer odaklarına, taşeron terör örgütleri ile onların arkasındaki dahili ve harici hainlere karşı onurlu mücadelemize aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin bekasını, milletin birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da herkesin iftihar ettiği şanlı bir direniş sergileyerek, istiklal ve istikbalini hedef alanlara gereken dersi verdiğini belirtti.

Mehmet Aktaş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez." nidalarıyla yeri göğü inleten necip milletin yanında bu mücadelenin saflarına katılan Emniyet Teşkilatının da ölümsüz destanda yerini aldığını, 63 şehit verdiğini ve 284 kişinin de gazilik mertebesine eriştiğini ifade etti.

15 Temmuz günü zaferde en büyük pay sahibinin, hayasızca akını durdurmak için tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitler ve gaziler olduğunu belirten Aktaş şunları kaydetti:

"Hiç şüpheniz olmasın ki Türk Polis Teşkilatı olarak milletimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güçle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi her koşulda ve her durumda ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm şer odaklarına, taşeron terör örgütleri ile onların arkasındaki dahili ve harici hainlere karşı onurlu mücadelemize aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü vesilesiyle tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bir an bile tereddüt etmeksizin seferberlik ruhuyla canını ortaya koyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

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