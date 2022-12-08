Emniyet hek durumundaki araçları satılığa çıkardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan ve hek durumunda olan araçları satılığa çıkardı. İhale ile satılacak olan hek durumundaki 24 araçla ilgili bilgiler haberimizde: