Emniyet hek durumundaki araçları satılığa çıkardı

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan ve hek durumunda olan araçları satılığa çıkardı.
Satış ihalesi 20.12.2022 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılacak.
Araçların Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedelleri toplamı 3.860.000,00 TL olarak açıklandı.
İhale ile satılacak olan hek durumundaki 24 araçla ilgili bilgiler için TIKLAYIN.
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