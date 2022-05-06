Emniyet kemerini arkadan takan TIR sürücüsü kazada öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan kavşağı yakında meydana geldi. Mehmet Ali Pişkin yönetimindeki 34 ZD 164 plakalı TIR, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR, yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Pişkin, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Pişkin'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Pişkin'in, emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak arkadan taktığı belirlendi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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