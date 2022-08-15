Emniyet ve Jandarma'dan Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Emniyet ve Jandarma işbirliğinde ülke genelinde 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 81 ilde yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan 906 kişinin yakalandığını, 30 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan aranan 906 kişi yakalandı, 30 kişi gözaltına alındı, 176 kişiye idari ve 93 kişiye adli olmak üzere toplam 269 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada 204 bin 627 araç kontrol edilirken, 4 bin 227 araca yönelik idari para cezası uygulandı. 603 araç, trafikten menedildi, aranan 52 araç da bulundu. 17 bin 415 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 36 iş yerine idari, 1 iş yerine adli olmak üzere toplam 37 iş yerine yönelik işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 17 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 200 mermi/av tüfeği kartuşu, 21 kesici/delici alet, 84 kurusıkı tabanca, 14 tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.