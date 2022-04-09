Emniyet ve Jandarma'dan Türkiye genelinde 34 bin personelle dev uygulama

“Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala” suçlarına yönelik ülke genelinde genelindeki uygulama hakkında yapılan açıklama şu şekilde;
Yasadışı Bahis uygulamasında;
-13 yasadışı bahis oynatılan işyerinde,
-60 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem,
-98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası
uygulanmıştır. 24 şahıs gözaltına alınmış, 361 aranan şahıs yakalanmıştır.
Kumar ve Tombala uygulamasında;
-17.269 işyeri ve 2.051 dernekte,
-48 şahıs gözaltına alınmış,
-341 aranan şahıs yakalanmış,
-120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış,
-558 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası
uygulanmıştır.
-131 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılmıştır.
Yapılan uygulamalarda;
8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.050 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirilmiştir.
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