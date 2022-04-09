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Emniyet ve Jandarma'dan Türkiye genelinde 34 bin personelle dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 10.126 ekip, 33.994 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar ve Tombala” uygulamaları yapıldı.
Emniyet ve Jandarma'dan Türkiye genelinde 34 bin personelle dev uygulama

“Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala” suçlarına yönelik ülke genelinde genelindeki uygulama hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Yasadışı Bahis uygulamasında;

-13 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 

-60 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem,

-98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası

uygulanmıştır. 24 şahıs gözaltına alınmış, 361 aranan şahıs yakalanmıştır. 

Kumar ve Tombala uygulamasında;

-17.269 işyeri ve 2.051 dernekte,

-48 şahıs gözaltına alınmış,

-341 aranan şahıs yakalanmış,

-120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış,

-558 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası
uygulanmıştır.
-131 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılmıştır.

Yapılan uygulamalarda;

8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.050 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirilmiştir.

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