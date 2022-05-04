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Emniyetin 'delil avcıları'ndan 112 Acil Servis ekiplerine olay yeri eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde görev yapan 112 Acil Servis personeline adli vakalarda delillere yaklaşım ve hukuki sorumluluklar eğitimi veriliyor.
Emniyetin 'delil avcıları'ndan 112 Acil Servis ekiplerine olay yeri eğitimi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kriminal Daire Başkanlığı, asayiş olaylarını aydınlatmak, suçluların yakalanmasını sağlayarak verimliliği en üst düzeyde tutmak amacıyla bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanıyor.

Bu kapsamda kriminal polisleri, olay yerinde toplanan delillerden elde edilen izleri inceleyerek, suçun aydınlatılması ve suçlunun tespitine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Olay yerinde ise emniyetin delil avcıları, yaralı ve hastaların acil durumlarına müdahalede görev yapan 112 Acil Servis ekipleriyle çalışıyor.

Bu kapsamda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, adli vakalarda maddi delillerin karartılmamasına yönelik, ülke genelinde şu ana kadar 52 bin 681 Acil Sağlık Hizmetleri personeline eğitim verdi.

Böylece olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri, aldıkları eğitim sayesinde, adli vakalarda kanuni sorumluluklarını bilecek, olay yerinde bulunan bulgu/delil türlerini, analiz yöntemlerini yerine getirecek, ateşli silah, intihar ve trafik kazalarında maddi delillerin korunması konusunda duyarlılık kazanacak.

"En ufak bulgunun olayı aydınlatabileceği unutulmamalı"
Bir gün süren "Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi"ni alan sağlık personelinin olay yerinde adli vakalara müdahale ederken dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:

"Olaya müdahale eden sağlık personeli kişisel koruyucu malzemelerini mutlaka kullanmalı. Olay yerlerine girişte güvenli yol oluşturulmalı, giriş ve çıkışları mümkünse hep aynı güzergahtan yapmalı. Kişilere ulaşılacak güzergahta bulunan materyallere basmamalı, sağa sola atmamalı. Olay yerinde kesinlikle hiçbir malzeme bırakmamalıdır. Olay yerlerinde bir şeyler yememeli/içmemeli. Olay yerlerinde olayla ilgisi olmasa bile malzeme, eşya, yiyecek gibi materyallerin yerini değiştirmemeli. Müdahale esnasında kişilerin, bulguların veya ev eşyalarının yerlerinin değiştirilmesi durumunda güvenlik görevlilerine bilgi aktarmalıdır.

Ayrıca müdahale sonrası olay yerinden ayrılırken güvenliğinden şüphe edilen tabanca, bıçak, para, mücevher gibi suç aletleri hakkında güvenlik görevlilerine bilgi verilmek üzere Komuta Kontrol Merkezi'ne bilgi aktarmalıdır. Görevlilere her türlü malzemeyi tutanak karşılığı teslim etmelidir. Müdahale ettiği kişinin sağlık durumu ve olayla ile ilgili yakınlarına bilgi vermemelidir. Müdahale esnasında olay yerinde en ufak bir bulgunun olayı aydınlatabileceği unutmamalıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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