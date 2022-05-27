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Emniyette atama ve yer değişiklikleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Emniyette atama ve yer değişiklikleri

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye 16 bin 957, 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye 17 bin 24, 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye de 1893 personelin atama işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenlemeyle illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan yaklaşık 7 bin 500 personelin batı illerine dönmeye hak kazandığı kaydedilen açıklamada, bilgiler paylaşıldı:

"Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan 7 bin 688 personelden, 4 bin 928 personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, 2 bin 760 personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7'nci sınıf, 11'inci sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan 4 bin 89 personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenlemeyle şark görevinden muaf tutulan 268 şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan 50 yaş ve üzeri olan 6 bin 705 personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir."

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