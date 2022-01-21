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Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Treyler, çekici ya da kamyon gibi ağır taşıtların, yolda kalmaları halinde kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici veya kurtarıcılar beklenmeksizin emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacak.
Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtların, kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici ve kurtarıcılar beklenmeksizin emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesinin sağlanacağını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı bölgelerde görülen yoğun kar yağışının etkisiyle özellikle ticari yük taşıyan araçların yolda kaldığı, kayarak yoldan çıktığı, trafik kazasına karıştığı ve trafikte yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere neden olduğu bildirildi.

Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile mutabakata varıldığı belirtilen açıklamada, "Yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, Karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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