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Emre Kaya’nın eski eşi olan menajeri Gizem Demir’den ‘yaş’ açıklaması

ÜNLÜ popçu Emre Kaya, oyuncu ve model Merve Boluğur ile aşk yaşadıklarına ilişkin sorulara sessiz kalmaya devam ederken, magazin gündeminde aralarındaki yaş farkının konu edilmesine, ünlü popçunun eski eşi olan menajeri Gizem Demir’den yanıt geldi.
Emre Kaya’nın eski eşi olan menajeri Gizem Demir’den ‘yaş’ açıklaması

Emre Kaya’nın 2010 yılında tanıştığı, 2011 yılında evlendiği ve 2016 yılında ise karşılıklı anlaşarak boşandığı eşi Gizem Demir, magazin gündeminde Emre Kaya’nın  Merve Boluğur ile arasındaki yaş farkının abartılarak yer alması konusuna açıklık getirdi.

‘EMRE 1985 DOĞUMLU’

Gizem Demir, konuya ilişkin açıklamasında, “Emre 1985 doğumlu. Nedense birçok kez 1981 doğumlu olarak yazıldı, çizildi. Yaşının neden abartıldığını anlayabilmiş değilim. Emre, Merve Hanım ile birlikte ya da değil ona yorum yapmak bana düşmez ancak, onun menajeri olarak kamuoyuna mal olmuş, milyonlarca hayranı olan bir sanatçı ile ilgili yanlış bilgiyi düzeltmek de benim görevim” dedi.

‘YAŞ TAKINTISI YAPACAK BİR İNSAN DEĞİL’

Merve Boluğur’un 1987 doğumlu olduğunun belirtildiği magazin haberlerinde “Şaşırtan yaş farkı” gibi  manşetler nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gizem Demir, “Emre, yaş takıntısı olan bir insan değil. Zaten Emre yaşını takıntı yapacak yaşa da henüz gelmedi. Benim magazin dünyasının değerli muhabirleri ve yazarlarından tek ricam doğru bilgilere yer versinler. Onlara saygımız ve sevgimiz sonsuz. Ancak, Emre ile ilgili hangi bilgiye ihtiyaç varsa bana gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse cep telefonumdan istedikleri zaman ulaşabilirler. Benim işim Emre Kaya markasıyla ilgili doğru bilgilendirmek” diye konuştu.

‘EMRE'NİN TUTKUSU MÜZİK’

Gizem Demir, Emre Kaya’nın kendisinin de hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu belirterek, “O hiçbir zaman özel yaşantısı ile gündeme gelmek istemedi. Müziğe olan tutkusu onun hayatının merkezidir. Yaptığı işe bu kadar saygı duyan ve seven bir başka insan tanımadım diyebilirim. Hayatındaki insanlarla ilgili yorum yapmayı da hiç sevmez” ifadelerine yer verdi.

‘SIRT SIRTA VEREN İKİ KANKAYIZ

Emre Kaya ve menajeri Gizem Demir’in evlilikleri geçtiğimiz yıllarda magazin gündeminde oldukça fazla konuşulmuştu. Bu evliliği gizledikleri iddia edilirken, “Neden gizleyelim, ikimiz de medeni iki insan olarak ayrıldık. Bunda utanacak bir şey yok.  Biz çok iyi anlaşan ve sırt sırta vererek çalışan iki kankayız. Özel yaşantımızla ilgili gündeme gelmek istemediğimiz için açıklama yapma gereği duymadık. Ama bir şekilde duyulmuş biz de gizlemiyoruz. Keşke herkes bizim gibi ayrılsa” yorumunda bulunmuşlardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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