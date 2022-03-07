  • BIST 1.983,81
  • Altın 909.424
  • Dolar 14.28
  • Euro 15.5551
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Emtiada rekor üzerine rekor

Ukrayna-Rusya savaşının emtia üzerinde yarattığı fırtına devam ediyor. Rus petrolüne ambargo planları petrol fiyatlarında sert yükseliş yaratırken, emtia piyasasının diğer varlıklarında da yeni rekorlar kaydedildi.
Emtiada rekor üzerine rekor

Emtiadaki 'kusursuz fırtına' hız kesmeden devam ediyor. Enerji fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri emtiada birçok varlığın rekor fiyatlara yükselmesine neden oldu.

Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü. Bakırda Rusya önemli bir üretici olarak öne çıkıyor. Ülkenin bakır üretimi küresel üretimin yaklaşık yüzde 3,3'ünü oluşturuyor.

Alüminyum da rekor kıran emtialar arasında. Alüminyumda fiyat 4 bin dolara ulaştı. Alüminyumun yanında paladyumda da rekor görüldü.

Nikel fiyatlarında ise yüzde 16'lık artışla 33 bin doların üzeri test edildi. Böylelikle nikel fiyatlarında da 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bakırda 12 bin tahmini

Son yaşanan gelişmeler emtia piyasasındaki varlıklara yönelik beklentilerin de değişmesine neden oldu.

Goldman Sachs analistleri fiyatlarda Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı sıkılaşma riskine karşı ılımlı bir tepkinin halihazırda mevcut olduğunu, piyasanın Rusya arz riskini yanlış fiyatladığını ifade etti.

Kurum analizleri sonucunda önümüzdeki 12 ay içinde bakır fiyatlarının 12 bin dolarla rekora yükseleceğini öngördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirdi07 Mart 2022 Pazartesi 09:13
  • Emtiada rekor üzerine rekor07 Mart 2022 Pazartesi 09:05
  • TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak06 Mart 2022 Pazar 12:24
  • İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı06 Mart 2022 Pazar 12:23
  • Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır06 Mart 2022 Pazar 10:38
  • Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti06 Mart 2022 Pazar 10:37
  • IMF, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde 'ağır' etkisi olacağı konusunda uyardı06 Mart 2022 Pazar 10:37
  • Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor05 Mart 2022 Cumartesi 16:29
  • Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek05 Mart 2022 Cumartesi 10:35
  • Rüzgar ve güneşte 5 milyar dolarlık yatırım için geri sayım başladı05 Mart 2022 Cumartesi 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti