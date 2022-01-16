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En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak boruların ilk etabı Filyos Limanı'na getirildi

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi.
En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak boruların ilk etabı Filyos Limanı'na getirildi

Keşfin gerçekleştiği 2020'de dünya genelinde deniz keşifleri arasında ilk sırada yer alan Sakarya Gaz Sahası'ndaki işlemler, gece gündüz demeden devam ediyor.

Geçen yıl temmuz ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ateşini yaktığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar sürüyor.

Borular Filyos Limanı'na geldi
Bakan Dönmez'in yakından takip ettiği inşa çalışmalarında bir aşama daha kaydedildi. Keşfin yapıldığı noktadan gazı karaya taşıyacak deniz altı boruların sevkiyatı başladı. Deniz tabanındaki açık üretim tesisi ile karadaki doğal gaz işleme tesisini birleştirecek boruların ilk etabı, Filyos Limanı'na getirildi.

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan borular, limana vinç yardımıyla indiriliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin hassas çalışması ve iş güvenliği önlemleriyle 24 saat devam eden operasyonda her biri 12 metre uzunluğundaki borular 4'erli olarak tırlara yükleniyor.

Tırlara yüklenen borular hasar kontrolü için uzman ekiplerce inceleniyor. Yapılan kontrollerin ardından borular istif edilecek alana getiriliyor.

Toplam boruların yüzde 20'si geldi
Limana getirilen borular, planlanan 170 kilometrelik boru hattının yüzde 20'sini oluşturuyor. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor.

Boruların taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor. Tüm boruların Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması düşünülüyor. Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor.

2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanacak
Bakan Dönmez, 2022'nin ilk gününde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulunmuş, "Bu büyüklükte, bu kapasitede tesis, sanırım Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alacak bir tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabb'im nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak." diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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