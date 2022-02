Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’ye hazırlanmak için ne gerekiyor? Tek başına sınava hazırlanmak mümkün mü? Sınava nasıl hazırlanırım? En iyi YKS taktikleri neler? İşte en doğru, en başarılı YKS taktikleri nerede sorusunun cevabı:

Ülkemizde gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modeli uygulanıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınavlar, ortaöğrenim, lise ve yükseköğrenimde de devam ediyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra da sınavlar devam ediyor. Hatta bir mesleğe başladıktan sonra da kariyer elde etmek için sınavlar yapılıyor. Peki sınava hazırlanmak için ne gerekiyor? Tek başına sınava hazırlanmak mümkün mü? Sınava nasıl hazırlanırım? En iyi YKS taktikleri, En profesyonel YKS taktikleri, En doğru YKS taktikleri, En başarılı YKS taktileri, YKS taktikleri nerede?, YKS taktikleri neler? En iyi LGS taktikleri, En profesyonel LGS taktikleri, En doğru LGS taktikleri, En başarılı LGS taktileri, LGS taktikleri nerede? LGS taktikleri neler?.. İşte en doğru , en başarılı YKS taktikleri nerede sorusunun cevabı:

Günümüz dünyasında sınava hazırlanan öğrencilerin yardımcı kaynak eserlere, soru bankalarına, deneme sınavlarına ihtiyaçları olduğu gibi; bu materyalleri nasıl kullanacağına dair bazı taktiklere de ihtiyaçları oluyor. Hem LGS’ye, hem YKS’ye hem de KPSS’ye hazırlanan aday öğrenciler bir takım etkili taktikleri de kullanması gerekiyor. Süreci iyii ve doğru yönetme, zamanı etkili kullanmak için bir takım taktiler ve rehberlik desteği bu noktada önem arz ediyor.



YARDIMCI KAYNAKTA DOĞRU TERCİH

Öte yandan Türkiye’de sınava hazırlık öğrencileri yarışı önde tamamlamak için en çok yardımcı kaynak esere gereksinim duyuyor. Yani profesyonel destek almadan sınava tek başına hazırlanmak mümkün değil gibi gözüküyor. Bu yüzden hazırlık öğrencileri hem basılı kitap hem de dijiital materyaller ile sınava hazırlanıyorlar. Kursa giden öğrenciler dahi mutlaka pek çok yardımcı kaynak esere gereksinim duyabiliyor. Ne kadar zeki olursa olsun bütün öğrenciler sınava hazırlanırken mutlaka profesyonel destek alıyor. Çünkü bütün sınavların kendine özgü kuralları var ve bu kurallar zaman zaman değişikliğe uğruyor. Sınav süresi, soru tipleri, baraj sistemi değişebiliyor. Bu noktada tecrübeli uzman kuruluşlar devreye giriyor. Hazırlık sürecindeki yardımcı kaynaklarda seçici olmak önemli bir durum olarak değerlendiriliyor.

SINAV ÖNCESİ SİMÜLASYON

Örneğin geçmiş yıllardaki tecrübe ve birikimlerden faydalanan bir yayınevinin yazar kadrosu soru tipleriyle ilgili simülasyon yapabiliyor. Alanında uzman, ÖSYM’niin soru mantığını iyi kavrayan, öngörüleri güçlü kadroların hazırladığı soru bankaları ve deneme sınavları; hazırlık öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Yani ÖSYM’nin geçmişte hazırladığı soruları iyi analiz eden, mantık kurgusunu iyi kavrayan bir yayın ekibi geleceğe dair isabetli simülasyonlar ortaya koyabiliyor.

KAYNAK ESERDE ÇEŞİTLİLİK

Sınavlarda başarının en önemli anahtarı istikrarlı ve isabetli çalışma olarak gösteriliyor. Burada doğru kaynaklardan fazlaca yararlanma ön plana çıkıyor. Ayrıca bol bol test çözmenin yanında çok sayıda deneme sınavına katılmak; hazırlık öğrencisinin yarışa bir adım daha önde başlaması anlamına geliyor. Özetle ÖSYM’nin yeni tip soru sistemini iyi ve doğru analiz eden ve çalışmalarını bu sisteme göre dizayn eden yayınevlerinin eserleri öğrencilere çok daha faydalı oluyor. Tabii bu noktada bütün öğrencileri tek tip olarak değerlendirmek büyük yanılgıları beraberinde getiriyor. Aralarında zeki, çalışkan, disiplinli, istikrarlı öğrenciiler olduğu gibi çalışmayı çok sevmeyen, istikrarsız, disiplinsiz öğrenciler de olabiliyor. Öğrenci hangi kategoride olursa olsun sınav taktiklerini iyi bilmesi gerekiyor. Burada da deneme sınavları çok büyük önem arz ediyor.

ÖĞRENCİNİN DURUMUNA GÖRE KAYNAK ESER

Aslında buna duruma göre düzey veya seviye de deniliyor. Bundan ötürü yayınların genelde kolay, orta ve zor seviye olarak addedeceğimiz eserleri oluyor. Ancak burada karşımıza şöyle bir durum çıkıyor: Aynı yayınevi bu üç seviyeyi tutturmakta biraz zorlanabiliyor. İşte bu noktada karşımıza İşler Yayın Grubu çıkıyor. Çünkü İşler Yayın Grubu Çatısı altında 40’a yakın yayınevi bulunuyor. Her bir yayınevinin farklı bir tarz ve çizgisi bulunuyor. Örneğin Acil Matematik Yayınevi sadece Matematik branşı üzerine eserler üretiyor ve ürettiği eserler genelde ortanın biraz üreri yani zora yakın olarak kabul ediliyor. Burada çok ince hassas bir terazi işliyor. Diğer taraftan Bilgi Sarmal Yayınevi, Yayın Denizi ile Çap Yayınları orta seviye olarak kabul ediliyor. İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösteren yayınevlerinin sunduğu zengin içerikler ve farklı seçenekler dikkat çekiyor. Öğrenciler kitap seçiminde zorlanmıyor.



YARIM ASIRLIK TECRÜBE

Bu noktada karşımıza yarım asır bu alanda önemli çalışmalara imza atmış bir kuruluş karşımıza çıkıyor. İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösteren yayınevleri hem YKS hem LGS hem de KPSS alanında eserler üretiyor. Videolu soru çözümü ile konu anlatımına önem veren yayınevleri dijital alanda önemli mesafeler kaydettiği gözlemleniyor. Öyle ki; her bir yayınevinin kendine has pek çok özelliği bulunuyor. Sadece Matematik branşında dahi birkaç yayınevi bulunan İşler Yayın Grubu’nda bu alanda dahi yayınlar kendi aralarında farklılıklar gösteriyor. Birisi Geometri de öne çıkarken bir diğeri TYT’de bir diğeri ise AYT’de öne çıkabiliyor. An itibariyle Türkiye’de yardımcı kaynak eser üretiminde lider kuruluş olarak gösterilen İşler Yayın Grubunun ürettiiği çok yönlü, fonksiyonel, zengin içerikli milyonlarca eser ülke geneline yayılmış 500 kitabevinde sergileniyor. Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri an itibariyle Anadolu sathına yayılmış şubeleriyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor. Ayrıyeten uyguladığı fiyat politikasıyla öğrenci dostu olarak addedilen İşler Kitabevleri sınava hazırlanan öğrencilerin en önemli uğrak noktası olarak kabul ediliyor. Diğer bir yönüyle de İşler Kitabevleri sadece yardımcı kaynak eser temin edilen bir adresin dışında da çok önemli fonksiyonlar üstleniyor. İşler Kitabevleri bünyesinde görev yapan profesyonel rehberler, öğrencilere sınav hakkında çok kritik taktikler sunabiliyor.

Gazeteilksayfa.com