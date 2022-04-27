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"En güzel Van kedisi" seçilen Mia'nın siyah yavrusuna ilgi

Van'da bu yıl altıncısı düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışmasında birinci seçilen "Mia"nın 3 gün önce doğurduğu 4 yavrudan birinin siyah olması, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
"En güzel Van kedisi" seçilen Mia'nın siyah yavrusuna ilgi

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu ve değişik göz renkleriyle öne çıkan Van kedilerinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu amaçla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan ve bu sayede popülasyonları artan Van kedilerinin büyük bölümü doğum yaptı. Kentte geçen ay altıncısı düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda 32 kedi arasında birinci seçilen "Mia" da biri siyah 4 yavru dünyaya getirdi.

YYÜ bünyesindeki "Kedi Villası"ndaki özel odada bakımları yapılan ve takviye gıdalarla beslenmeleri sağlanan "Mia"nın yavrularından birinin renginin siyah olması ziyaretçileri şaşırttı.

Kedi Villası'na gelenler, bembeyaz tüylü yavrular arasında siyah rengiyle dikkati çeken kediyi uzaktan izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

"Mia gibi kaliteli kedi sayısı artıyor"
Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkezdeki hamile olan kedilerden bazılarının doğumunun sonuna geldiklerini söyledi.

Önceki yıllara göre daha fazla yavru elde edildiğini anlatan Kaya, "Van kedileri nadir de olsa farklı renkte yavru doğurabiliyor. Bu genetik bir durum. Çok normal karşılanması gerekir." dedi.

Doğum yapan "Mia"nın diğer kediler gibi özel odaya alındığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Orijinal Van kedisi yavrusu doğuran her anne bizi çok heyecanlandırır. Mia da bunlardan biri. En güzel kedi seçilen Mia'nın kaliteli yavru doğuracağı garantiydi. Biz de dereceye giren kedimizin yavrularını dört gözle bekliyorduk. Hazırlıklarımızı yaptık, kedimiz de doğum yaptı. Kaç damızlık kedi kaldıracağımızın hesabını yaptık. Van kedileriyle ilgili yaptığımız her iyileştirme bizi bir adım öteye taşıyor. Her sene Mia gibi kaliteli kedi sayısı artıyor."

"Farklı renkte dünyaya gelen yavruları zamanla ayırıyoruz"
Yavru kedinin renginin farklı olmasının karışık genlerden kaynaklandığı bilgisini veren Kaya, "Herhangi bir dönemde başka kedilerle karışıp merkezimizde koruma altına alınmış kediler o gen farkını koruyabiliyor. Zaman zaman siyah, gri ve kahverengi tonlarında yavrular doğabiliyor. Mia'da da benzer bir durum söz konusu. Bu normal bir durum, nadir bir özellik değil. Biz orijinal Van kedisi için çalışma yürütüyoruz. Farklı renkte dünyaya gelen yavruları zamanla ayırıyoruz." dedi.

Kedilerden sorumlu olan görevli Mehmet Atar Bayır, "Mia yeni doğum yaptı. Buraya gelen ziyaretçilerin büyük kısmı Mia'yı görmek istiyor. Çok merak ediyorlar ve onunla fotoğraf çekmek istiyorlar. Gördüklerinde de birinciliği hak ettiğini dile getiriyorlar. Uzaktan da olsa görebiliyorlar. Özel odada tüm bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Bayır, "Mia" ve biri siyah renkli dört yavrusunun ilgi gördüğünü söyledi.

Ziyaretçi Sabriye Ecer de "Burada olmaktan çok mutluyum. Mia'nın ismini daha önce duymuştuk. Onu görmek için geldik ve çok heyecanlıyız. Onu yavrularıyla göreceğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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