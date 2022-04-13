KPSS sınavlarında paragraf soruları önemli bir yer teşkil ederken, adaylar hazırlık sürecinde kaynak kitaba ihtiyaç duyuyor. Peki en iyi KPSS paragraf kitabı hangisi? En iyi KPSS deneme sınavı hangi yayınevinden çıkıyor?

Lise ve üniversiteye hazırlık süreçlerinde olduğu gibi KPSS’ye hazırlık aşamasında da adaylar profesyonel desteğe ve yardımcı kaynak kitaplara ihtiyaç duyuyor. KPSS sınavlarında paragraf soruları önemli bir yer teşkil ediyor. Öte yandan sınav sürecinde yapılan deneme sınavları adayların kendilerini ölçme ve değerlendirmesi açısından bir hayli önem arz ediyor. Peki en iyi KPSS paragraf kitabı hangisi? En iyi KPSS deneme sınavı hangi yayınevinden çıkıyor? KPSS sonuçları nereden ve nasıl açıklanıyor? İşte en çok tercih edilen KPSS paragraf kitabı ile en iyi KPSS deneme sınavını çıkartan yayınevi:

EN İYİ KPSS PARAGRAF KİTABI

Pek çok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde KPSS sınavları da diğer sınavlar gibi bir hayli önem kazanıyor. Türkiye'de kaliteli ve nitelikli bir lisede okumak için LGS, saygın ve başarılı bir üniversitede okumak için de YKS sınavlarında milyonlarca öğrenci kıyasıya birbirleriyle yarışıyor. Asıl kritik aşama ise milyonlarca üniversite mezunu öğrencinin iyi bir mesleğe geçiş yapmak için yarıştıkları sınav ise KPSS oluyor. Bir nevi milyonlarca öğrencinin hayatının en önemli dönemini ayırdığı eğitim ve öğretim döneminin en kritik aşaması KPSS’deki performansına ve gösterdiği başarıya bağlanıyor. Bu açıdan bakıldığında KPSS hazırlık aşaması adaylar açısından altın dönem olarak değerlendiriliyor. Peki en iyi KPSS paragraf kitabı hangisi? En iyi KPSS deneme sınavı hangi yayınlardan çıkıyor. İşte en çok tercih edilen KPSS paragraf kitabı ile en iyi KPSS deneme sınavı: Ülkemizde eğitim ve öğretimin her aşamasında olduğu gibi KPSS hazırlık döneminde de adaylar profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada önemli olan ise doğru ve nitelikli kaynaklarla sınava hazırlanmak. Başarılı olmak için en çok yararlanacağımız, profesyonel ellerden çıkan eserlere ulaşmak.

BU SENE LİSANS SINAVLARI TEMMUZ 2022’DE BAŞLIYOR

Diğer yıllara oranla 2022 yılı KPSS hazırlığı yapan adaylar için çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Temmuz ayında başlayan sınavlar Ekim ve Kasım aylarında devam ediyor. KPSS sınavları sadece üniversite mezunları için yapılmıyor. Lise mezunları ve 2 yıllık yüksek okul mezunları için de KPSS sınavları gerçekleştiriliyor. İşte bu noktada Akademi Denizi Yayınları , milyonlarca KPSS adayına profesyonel destek sunmak için hummalı bir çalışma başlatmış durumda. Akademi Denizi Yayınlarının alanında tecrübeli ve profesyonel yazar kadrosu şuana kadar 70-80 civarında soru bankası ve konu anlatımından oluşan eserlerinin hazırlığını tamamlamış durumda. Büyük bir titizlikle hazırlanan onlarca yardımcı kaynak sayısı 500’ü aşan İşler Kitabevlerinden ulaşmak mümkün. İşler Kitabevleri Türkiye’de en fazla yaygın dağıtım ağına sahip bir kuruluş. Ayrıca sınava hazırlanan adayların bütçeleri de hesaba katılarak bütün ürünler azami ölçüde uygun fiyatlı olarak düşünülüyor.



BAŞKA YERDE DAHA UYGUN FİYATA BULMAK İMKANSIZ

Maliyetlerin artmasına rağmen İşler Kitabevleri edilecek kardan feragat ederek öğrencilerin yanında yer alıyor ve bu yönüyle “öğrenci dostu olarak” nitelendiriliyor. Son derece kaliteli, orijinal ve yeni sınav sistemi dikkate alınarak hazırlanan eserlerin fiyatları da piyasadaki emsallerine göre daha uygun fiyatlı olmasına özen gösterilmiş. Akademi Denizi Yayınlarının genel koordinatörü Selim Işık, “KPSS’ye hazırlanan adayların ekonomik durumlarını gözetiyoruz. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite döneminde aileden destek alan öğrenciler aynı desteği KPSS hazırlık döneminde alamıyorlar. Biz bu durumun farkındayız ve fiyat uygulamasında bu durumu dikkate alıyoruz. Fiyatlarımızı düzenlerken piyasa koşullarını da gözetiyoruz. Tüm imkanlarımızı zorlayarak adaylara profesyonel destek sunmak istiyoruz” diyor.

16 FARKLI BRANŞTA ONLARCA ESER

Akademi Denizi Yayınları içerisinde sadece KPSS kitaplarının yer almadığını ALES, DGS, EKYS gibi sınavlara hazırlık için de eserler yayımladıklarını dile getiren Selim Işık, “Meslek ve kariyer edinmek isteyen bütün adaylar için hazırlanmış eserlerimiz mevcut. Ayrıca 16 farklı branşta, iki set halinde deneme sınavlarımız da var. Soru bankalarımız, konu anlatımlarımız ve deneme sınavlarımızı çok tecrübeli ve profesyonel bir yazar kadrosu tarafından hazırlanıyor” ifadelerini kullanıyor. Akademi Denizi Yayınları yıllarca sektörde hizmet vermiş önemli yayınevlerinden birisi olarak gösteriliyor. Yazar kadrosu bilindik isimlerden oluşuyor ve hazırladıkları eserlerle sınava hazırlanan adaylar yüksek puanlarla en iyi mesleklere yerleşebiliyor.

TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ İŞLER KİTAPEVLERİNDE

Akademi Denizi ’nin hazırladığı ve geçmiş yıllarda en çok tercih edilen yardımcı kaynak eserler ve soru bankalarını ilan edilen tarihte İşler Kitabevlerinde bulmak mümkün. 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler öncülüğünde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu , bugün sahibi olduğu 40’a yakın yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli yaklaşık 3 bin öğretmen ve yazar kadrosuyla Türkiye’nin lideri konumunda… İşler Kitabevleri an itibariyle 500’e ulaşan bayi sayısıyla en yakın takipçisine dahi neredeyse 10 kat fark atıyor. Yeni nesil soru üretimi ve dijital yayıncılıkta sektörde aslan payını elinde bulunduruyor. Akademi Denizi’nin hazırladığı KPSS eserlerine en uygun fiyatla İşler Kitabevlerinin tüm şubelerinden ulaşmak mümkün.

EN İYİ KPSS PARAGRAF KİTABI

İşler Yayın Grubu çatısı altında yayın yapan Akademi Denizi’nden çıkan KPSS Paragraf kitabı adaylar tarafından Türkiye’de en iyi KPSS paragraf kitabı olarak nitelendiriliyor. KPSS Paragraf kitabındaki sorularda akıcı, özgün, yalın ve tutarlı bir dil kullanılmasına dikkat edilmiş. ÖSYM’nin ALES, KPSS, TYT ve DGS sorularına hakim olunan paragraf kitabındaki sorular yeni nesil sorular olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca akıllı tahta uyumlu ve video çözümü de mevcut. İleri düzeyde tematik metin kullanılan paragraf kitabında sosyal bilimler ve fen bilimlerine dair bol miktarda soru örnekleri var.



EN İYİ KPSS DENE SINAVI

Sınava hazırlık sürecinin olmazsa olmazlarından birisi de hiç şüphesiz deneme sınavları. Bu çerçevede İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyetlerini yürüten Akademi Denizi, ön plana çıkıyor. Kozmik Oda KPSS Serisi altında çıkartılan 5x120 Fasikül Deneme sınavı adaylar tarafından sıklıkla tercih edilen deneme sınavı olarak kabul ediliyor. Podcast konu anlatımlı ve PDF Dijital çözümlü deneme sınavı genel kültür ve genel yetenek alanında soruları da kapsıyor. Akademi Denizi Yayınları tarafından hazırlanan KPSS deneme sınavlarına İşler Kitabevlerinin bütün şubelerinden ulaşmak mümkün.

KPSS SONUÇLARI

Dönem dönem yüzbinlerce aday KPSS için ter döküyor ve merakla sonuçları bekliyor? Peki KPSS sonuçları nereden ve ne şekilde açıklanıyor. KPSS sonuçları da diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM’nin resmi web sitesinden açıklanıyor. KPSS adaylarının sonuçlara ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşmaları mümkün.



Gazete İlksayfa