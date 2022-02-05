  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

En kalabalık ilçe Esenyurt'un nüfusu, 57 ili geçti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2021 sonu itibarıyla 977 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olurken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.
En kalabalık ilçe Esenyurt'un nüfusu, 57 ili geçti

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.

Başkentin Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.

İlk 10'da İstanbul'un 4 ilçesi yer aldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

255 ilçe nüfusuyla Tunceli'nin önünde
Türkiye'de 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 231 oldu. 196 ilçenin nüfusu ise 10 bin kişinin altında kaydedildi.

Türkiye'nin 83 bin 645 kişiyle nüfusu en düşük ili olan Tunceli'den daha fazla kişinin yaşadığı ilçe sayısı ise 255 olarak kayıtlara geçti.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1532 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesi oldu. Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 45 kişiyle nüfusu en düşük ikinci ilçe olurken Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 52, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 161, Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 183 kişiyle en az kalabalık diğer ilçeler olarak sıralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent güne kar ile başladı04 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Palandöken’de turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı03 Şubat 2022 Perşembe 22:30
  • Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı03 Şubat 2022 Perşembe 22:29
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor03 Şubat 2022 Perşembe 14:27
  • Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı03 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • Ali Erbaş'tan 'Regaib gecesi' mesajı03 Şubat 2022 Perşembe 11:33
  • 1 kilometreye 2 saat! Doğu'da karla böyle mücadele ediliyor03 Şubat 2022 Perşembe 09:50
  • İzmir'de sağanak etkili oldu03 Şubat 2022 Perşembe 09:38
  • Online yemek sipariş şirketi kuryeleri maaş zammı için eylemde02 Şubat 2022 Çarşamba 20:51
  • Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı02 Şubat 2022 Çarşamba 18:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti